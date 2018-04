Imperdible | Las traducciones españolas mas graciosas

¿Por que conservar el título original de una película, una serie de televisión o un videojuego si la traducción puede ser mucho mejor?

Esta pregunta se la han tomado muy enserio las productoras de cine y sobretodo los Twitteros que aprovechan las curiosas traducciones españolas para tomarse con humor y así inventar nuevas películas.

Aquí dejamos un compilado de las traducciones mas curiosas encontradas en Twitter:

🇬🇧 On the Origin of the Species

🇺🇸 On the Origin of the Species

🇲🇽 El Origen de las Especies

🇪🇸 Las Locas Aventuras de Carlos Deorgüín y Alfredo Gualacio descubriendo la Evolución a todo gas

— Myles (@Mylestring) 18 de marzo de 2018