Imperdible: esto sucede cuando el hombre más alto del mundo se encuentra con la mujer más pequeña

Son casi dos metros los que separan las cabezas de estos dos Record Guiness, el turco Sultan Kosen es oficialmente el hombre mas alto del mundo desde el año 2010 y actualmente mide dos metros con 51 centímetros. La mujer mas baja es una actriz hindú llamada Jyoti Amge que con 63 centímetros de altura, ostenta el record Guiness como la mujer más baja del planeta.

Ambos colaboraron en una campaña publicitaria en la ciudad del Cairo, Egipto, este fue el resultado de tan particular encuentro.

