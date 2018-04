Imperdible: Chita sube a su camioneta y vive para contarlo

Esta curiosa situación se presentó mientras un hombre hacia un safari en África, al parecer, el felino buscaba un lugar donde ocultarse del sol, y encontró una camioneta donde descansar un poco.

El hombre se mantuvo quieto e intento no molestar al animal evitando hacer contacto visual, de esta manera logro salir ileso y pudo vivir para contarlo.

Este extraordinario momento quedo capturado en un vídeo donde se puede ver la reacción del hombre y al hermoso animal de fondo:

Incredible video shows a cheetah on a hunt jumping into an SUV to find a better scouting spot. The passenger stayed quiet and didn’t make eye contact so the cheetah didn’t see him as a threat. https://t.co/MzbSkkoKll pic.twitter.com/Ln8jKrLnWs

— ABC News (@ABC) 29 de marzo de 2018