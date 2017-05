Igualitos: el doble de Maluma ¡es una mujer! y causa sensación en redes sociales

Yanjana Gutiérrez es la sensación en redes sociales por su increíble parecido con el cantante reguetonero Maluma.

La joven santandereana, de 21 años, asegura que cada vez que publica una foto en Instagram recibe centenares de comentarios sobre su parecido con el artista paisa.

& Is that your teeth are diamonds and your eyes are pictures that speak of how you feel Una publicación compartida de Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) el 16 de May de 2017 a la(s) 5:14 PDT

Selfie 📸 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Yanjana, en una entrevista de medios locales, confesó que sus amigos fueron quienes notaron los rasgos idénticos que ella tiene con el cantante.

Gutiérrez, también es toda una artista, pero no de la música; ella es tatuadora y su sueño es ser una comunicadora social.

Siempre con una sonrisa que dar y muchas por recibir…😄😁 Una publicación compartida de Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 10:29 PDT

“Para mí eso no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones, y ya estoy acostumbrada a que muchas personas encuentren cierto aire entre los dos”, expresó.

The magic of every dawn🌄 Una publicación compartida de Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 10:15 PDT

