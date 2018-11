Ideas que reviven las historias de nuestros abuelos

Jorge Lizarazo, es un diseñador y arquitecto que ha trabajado durante los últimos 16 años diseñando obras en cobre pensando en la comodidad, diseño y hogar de los colombianos.

Este colombiano tiene una miscelánea llamada ‘Hechizo’ donde trabajan con 70 artesanos y más de 30 comunidades indígenas y campesinas de Colombia, donde las piezas se convierten en elementos que tienen una mirada artesanal.

Los colores neutros, muebles cómodos y funcionales son lo principal a la hora de diseñar.

El diseño de nuestros espacios es un asunto que no se debe tomar a la ligera, por eso mira el video para conocer todos los tips que no dio el experto sobre los objetos que no pueden faltar en nuestro hogar.

Nuestra Tele Internacional