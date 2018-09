Henry Cavill ya no volverá a ser Superman

Fuentes a la prestigiosa revista estadounidense The Hollywood Reporter, indican que el actor Henry Cavill que ha sido Superman en el Universo Extendido de DC Comics desde el estreno de Hombre de Acero en 2013, ya no interpretaría más al superhéroe.

Statement from Warner Bros.: “While no decisions have been made regarding any upcoming Superman films, we’ve always had great respect for and a great relationship with Henry Cavill, and that remains unchanged” https://t.co/oy9WHJ2nGE

— Hollywood Reporter (@THR) 12 de septiembre de 2018