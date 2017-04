Harry Styles es acusado de plagio por similitud de su nuevo sencillo con canción de los años 70

Harry Styles, el ex One Direction, ha sorprendido a sus fans y al mundo con su nuevo sencillo ‘Sign Of The Times’, que aunque no ha tenido el nivel de ventas esperado, sí ha sorprendido al mundo por tratarse de una propuesta muy alejada a lo que ya nos tenía acostumbrados.

Pero la canción también ha levantado críticas por un supuesto plagio, pues según varias personas, el nuevo sencillo de Styles, tiene mucho parecido con una canción de la banda Badfinger.

La canción que supuestamente Harry plagió se llama ‘Baby Blue’.

A continuación, te mostraremos los dos temas y tú sacarás tus propias conclusiones. ¿Se parecen o no?

‘Sign Of The Times’

‘Baby Blue’