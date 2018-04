Hackean Youtube y eliminan ‘Despacito’, el video mas visto de la plataforma

En la mañana del martes, a cinco días de que se anunciara que ‘Despacito’ había pasado la marca de las 5 mil millones de reproducciones en YouTube, el primer video en lograrlo, el éxito viral de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue víctima de un ataque cibernético que eliminó el video.

Las personas que entraron a Youtube a escuchar la famosa canción ‘Despacito’, se encontraron con que la misma fue eliminada y reemplazada con una imagen de la reconocida serie ‘La casa de Papel’.

El ciberataque fue adjudicado por dos personajes autonombrados Prosox y Kuroi’sh, y según reporta The Independient, escribieron mensajes en pro de Palestina “Palestina Libre” en la descripción de los videos hackeados.

@YouTube Its just for fun i just use script “youtube-change-title-video” and i write “hacked” don t judge me i love youtube <3

— Prosox (@ProsoxW3b) 10 de abril de 2018