Hablamos con Ryan Grainger, uno de los bailarines de la gira mundial de Ricky Martin

Ryan Grainger es un actor y bailarín canadiense quien hizo parte de la gira de Ricky Martin y participó en la conocida serie Glee.

También ha trabajado con el Cirque Du Soleil, Meghan Trainor, Betty Who, Lexus National Commercial, Celine Dion, Patrick Bruel, Just Dance 5, Anjulie y Down with Webster

En Los Ángeles, nos contó sobre su trabajo con Ricky Martin, la serie y nuevos proyectos.

