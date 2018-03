Hablamos con Ryan Eggold sobre la quinta temporada de The Blacklist

Ya llegó la quinta temporada de la serie The Blacklist, protagonizada por James Spader, Megan Boone, Ryan Eggold y Diego Klattenhoff.

En esta producción original de la cadena NBC, el personaje central es Raymond Reddington, un ex oficial de la armada convertido en criminal, que voluntariamente se entrega al FBI después de vivir clandestinamente por décadas. él comunica al Bureau federal de investigación que tiene una lista de los criminales más poderosos del mundo y ofrece información a cambio de inmunidad, y de trabajar exclusivamente con la agente Elizabeth Keen. en la cuarta temporada descubrimos que Elizabeth es su hija.

En este quinto ciclo de la serie, Red esta pasa por un momento vulnerable, lidiando con la creación de una nueva empresa y descubriendo el rol que quiere asumir en la vida de su hija.

The Blacklist, Ryan Eggold interpreta a Tom Keen, un operativo encubierto que está casado con Elizabeth. es un personaje a quien no hemos visto en un buen periodo de tiempo, así que sobre ese regreso le preguntamos durante nuestra conversación en el hotel The New York Edition.

