Hablamos con el DJ y productor Louie Vega

El DJ y productor estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Louie Vega, es uno de los puntos de referencia de la música House en Estados Unidos. Vega lleva 30 años de carrera y ha trabajado en diferentes proyectos como Masters At Work Y Niuyorican Soul.

Ha sido nominado varias veces al premio Grammy, siendo la más reciente este año en la categoría mejor grabación remix no clásica por el single ‘Can’t Let You Go‘.

Actualmente viaja alrededor del mundo tocando en eventos multitudinarios; promueve artistas a través de su sello Vega Records y continúa explorando sonidos como solista o en diversos grupos produciendo para muchos de sus colegas.

Louie nos visitó en nuestros estudios y Alfonso Díaz tuvo el honor de entrevistarlo.

