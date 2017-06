Hablamos con Alice Braga, protagonista de la versión en inglés de ‘La reina del sur’

La actriz brasileña Alice Braga ha participado en producciones como ‘La ciudad de Dios’, ‘Solo Dios sabe’, ‘Journey to the End of Night’ y ‘Soy leyenda’.

Ella es la protagonista de la versión en ingles de ‘La reina del sur’, la exitosa novela basada en el libro del autor español Arturo Pérez-reverte.

Para hablar de la segunda temporada de esta producción, estuvimos con ella en Los Ángeles.

*Foto AFP