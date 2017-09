Gigi Hadid perdió un zapato mientras desfilaba en la Semana de la Moda de Nueva York

La famosa modelo Gigi Hadid, perdió uno de sus zapatos en la semana de la Moda de Nueva York, mientras desfilaba en la pasarela de la diseñadora Anna Sui.

El incidente ocurrió en el cierre del show dedicado a la temporada primavera-verano 2018; todo parece indicar que la artista no se ajustó bien el zapato antes de salir a la pasarela. Sin embargo, Gigi asumió el problema profesionalmente y desfiló con un solo tacón.

El profesionalismo de la modelo, hizo que muchos de los asistentes al evento no notaran el percance por el que estaba pasando.

Al finalizar el show, su hermana la también modelo Bella Hadid, acudió a su recate y la ayudó a sostenerse para lograr concluir la pasarela de esta temporada.

This is what sibling ❤️ looks like. @YolandaHFoster did a killer job with @GiGiHadid and @bellahadid!! pic.twitter.com/94dtvVXmnD

— Tyler McCall (@eiffeltyler) 11 de septiembre de 2017