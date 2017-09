Gianluca Vacchi y Ariadna Gutierrez revelaron cómo se enamoraron

El italiano Gianluca Vacchi y la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez, revelaron en un programa de televisión, cómo surgió su romance.

La pareja ha sido una de las más mediáticas en los últimos meses, pues desde que se rumoró sobre su relación, han estado envueltos en algunas polémicas.

Gianluca y Ariadna se caracterizan por compartir muchos momentos de su vida en las redes sociales, por lo que sus seguidores están a la expectativa de cualquier novedad en su relación.

Sometimes a D makes the differences… Happy birthday my love !! ❤️❤️❤️ @gianlucavacchi 🎉 Una publicación compartida por Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) el 4 de Ago de 2017 a la(s) 3:25 PDT



Recientemente, Gianluca asistió a una entrevista del programa de televisión italiano ‘Matrix’ y Ariadna estaba en el público. Sin embargo, el conductor la invitó a estar al frente de las cámaras, en donde ella contó algunos detalles de su relación.

“Yo sabía quién era él, pero no quería hablarle porque él estaba con su amiga Rafaella y no quería molestarlo. Me enamoré de él por su música, solo por su música y nada más”, aclaró la exreina entre risas.

Life is me and you. Ti amo @gutierrezary Una publicación compartida por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 8:24 PDT

Por su parte, Gianluca indicó que por esos días estaba disfrutando de su soltería, cuando vio a la colombiana y se enamoró de ella.

“Quería estar soltero, fui a Miami y quería gozar la soltería. Aproveché para disfrutar la playa y escuchar música y de pronto, mientras estaba relajándome, volteé y vi esta maravilla divina”, expresó el italiano.

“Ella bailaba, pensé en encontrar un modo para hablarle y fue así, de un día para otro. En muy poco tiempo yo ya no era soltero”, agregó.

