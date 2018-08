Gian Marco lanza su nuevo trabajo musical, ‘Bésame’

Gian Marco, cantautor peruano, nos presenta su nueva canción ‘Bésame’, el primer sencillo de su disco número 15 titulado ‘Intuición’ y que será oficialmente lanzado la primera semana de octubre.

Por su versatilidad musical se ha convertido en uno de los artistas favoritos del continente. Tiene la destreza de convertir historias de amor o desamor en grandes canciones que llenan el alma de sus seguidores.

“La evolución me ha permitido poder escribir de diferentes maneras, me gusta escribir diferente, me gusta decir cosas diferentes, me gusta que la gente se dedique las canciones que hago”, señaló el artista en entrevista con Trendiando.

Esta canción fue escrita por el cantante y el video fue realizado en California, donde se transmite alegría y diversión.

En Trendiando entrevistamos al artista, si quieres conocer más sobre su nuevo sencillo mira el video.