¿Gatos que les gusta el agua?, mira a un gato que disfruta nadar en el mar

Muchos gatos odian el momento del baño con todas sus fuerzas, es por eso que prefieren bañarse con sus propia saliva y de esta manera evitar el agua.

Sin embargo, esto no les pasa a todos, ya que conocimos el caso de Nathan, un gatito rescatado que no dejaba de seguir a sus dueños, tanto así que los siguió hasta la playa y allí darse un chapuzón en el mar.

This rescue cat decided to try swimming in the ocean with her parents — and turns out she LOVES IT 🐱🌊 pic.twitter.com/aPlg75e9Om

— The Dodo (@dodo) 11 de mayo de 2018