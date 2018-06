“Gato fitness” el nuevo animal favorito de Internet

Este gato fue detectado por una persona en Montreal, Canadá, y desde entonces se ha convertido en toda una sensación por su musculoso aspecto.

here’s a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ

Aunque no se sabe la razón por la cual goza de tan exuberante cuerpo, el Internet ya se ha prestado para hacer montajes con la imagen de este curioso gato.

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id

— buff cat (@officialbuffcat) 28 de mayo de 2018