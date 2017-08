Gal Gadot asegura que perdió apropósito el concurso de Miss Universo

La actriz israelí Gal Gadot, quien recientemente interpretó a ‘La Mujer Maravilla’, declaró que perdió apropósito el concurso de Miss Universo.

Antes de convertirse en actriz y de prestar dos años de servicio a la Fuerza de Defensa de Israel, Gal participó en Miss Israel cuando apenas tenía 18 años.

Sin embargo, esto fue una sorpresa para la actriz, pues su madre y sus amigas la inscribieron sin que ella supiera nada. Gadot decidió presentarse al concurso, pero nunca esperó ganarse la corona.

“Me dije a mí misma: Voy a hacerlo, nos van a llevar a Europa y algún día podré decirles a mis nietos que la abuela participó en Miss Israel. Lo que no me imaginaba es que ganaría”. Expresó la actriz.

El ganar este concurso la llevó a participar a Miss Universo, pero la actriz no se sentía cómoda estando allí, por lo que fingió que no hablaba inglés y se vestida de manera inadecuada, con el fin de que el jurado tuviera una imagen negativa de ella.

Además, la actriz aseguró que se identifica con la ideología feminista de ‘La Mujer Maravilla’, a pesar de ser criticada por su pasado como reina.

“La gente siempre me pregunta si soy feminista. A ver, me parece una pregunta sorprendente, porque claro que lo soy. En mi opinión, toda mujer y todo hombre, todo el mundo, debería ser feminista, porque quien no es feminista, es sexista”, afirmó Gadot.

