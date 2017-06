Estrellas asisten al lanzamiento de las vitrinas de la tienda Saks en Nueva York inspiradas en 5 series de Amazon

Durante una semana, y como parte de la campaña de Amazon para lograr nominaciones al premio Emmy, 5 de las vitrinas de la lujosa tienda Saks de la Quinta Avenida han sido transformadas tomando como fuente de inspiración 5 shows de esa plataforma de contenidos audiovisuales online.

En el evento de apertura de esta exhibición, tuvimos la oportunidad de hablar con estrellas de ‘Transparent’, ‘Patriot’, ‘The Man in The High Castle’ y ‘Mozart in The Jungle’.

