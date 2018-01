Estos fueron los ganadores de las boletas de la Premiere de ’12 Strong’

Los felices ganadores de las boletas para la Premiere de la película ’12 Strong’, pudieron compartir con el elenco en la alfombra roja que se llevó a cabo en Nueva York, donde pudieron compartir con actores de la talla de de Chris Hemsworth, conocido por ser quien le da vida al superheroe ‘Thor’ en el mundo cinematográfico de Marvel.

‘12 Strong‘ está dirigida por Nicolai Fuglsig, con una trama que se basa en ‘Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of U.S. soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan’, libro y Best Seller del periodista Doug Stanton.