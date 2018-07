¿Estarías dispuesto a entrar en este laberinto inspirado en ‘Stranger Things’?

En un pueblo de Indiana ha aparecido este laberinto de maíz que recrea a los protagonistas de la famosa serie de Netflix. La compañía Exploration Acres ha creado este inmenso laberinto de más de 8 hectáreas y 16 km de senderos.

Al ver el laberinto desde las alturas, se puede distinguir con facilidad a la mismísima Eleven mostrando sus poderes sobre sus amigos, situados en la parte de abajo mientras son perseguidos por el Demogorgon.

Here it is! The 2018 Exploration Acres Stranger Things maze.

20 acres of #FieldsToDiscover. Open September 14, 2018 through October 28, 2018. Visit https://t.co/ZPpsHDABbi for more information. #StrangerThings #Netflix #ExplorationAcres pic.twitter.com/JXwqsli8ab

— Exploration Acres (@ExplorAcres) 23 de julio de 2018