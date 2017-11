Esposa de Martín Elías expresa su molestia con los seguidores que dañaron la lápida del cantante

Dayana Jaimes, la viuda del cantante colombiano Martín Elias, expresó que un seguidor del artista causó daños en la tumba de su esposo, lo que generó que ella se molestara, pues no es la primera vez que pasa.

Todo! Todo sería diferente si estuvieras aquí conmigo… de la manera que fuera, así fuera viéndote de lejos seria feliz de verte, y de que Paula te viera y tú la vieras crecer… 👨‍👩‍👧🙏🏻 Una publicación compartida por @dayanajaimes55 el 5 de Nov de 2017 a la(s) 9:03 PST

Dayana afirmó que desde la muerte del cantante, el pasado 14 de abril, le “ha tocado lidiar con varias cosas, entre esas, perder la privacidad hasta para ir a visitarlo”, ya que constantemente los ’fans’ de ‘El Gran Martín Elías’ van al cementerio y en algunas situaciones se llevan las flores que hay en la tumba del artista o se sientan en los bordes de la lápida para tomarse fotos.

Jaimes denunció que una persona dañó el borde de la tumba de su esposo y se fue del lugar sin pagar por los daños.

“Me acerqué (al cementerio) porque un señor que siempre cuida de la tumba de M.E y la del papá me llamó porque un seguidor, sin culpa, partió uno de los bordes. Estaba molesta, y mis palabras fueron: Esto solo pasa en Valledupar”, expresó Dayana.

Además, afirmó que en el lugar había una joven que estaba esperando grabar el momento en que ella expresara su inconformismo para subirlo a las redes sociales, en donde la acusarían de “arremeter contra los seguidores” de Martín Elías.

“Le dije que, por qué me grababa, ella me mostró su celular me dijo que no lo estaba haciendo. Y se formó. Una hermana de la comunidad Emaus me dijo que debía tener otra actitud. Claro seguramente como soy la esposa de Martín Elías tengo que aguantarme que me graben cada vez que alguien quiera, también tengo que aguantarme que cuando quieran le dañen la tumba”, escribió la esposa del cantante.



