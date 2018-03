Es una pregunta que nunca nadie me había hecho: Nicky Jam revela la razón por la cual le pusieron ‘X’ a su último éxito

Las redes sociales se han vuelto una excelente plataforma para la publicidad de ‘X’, el último sencillo de Nicky jam con el colombiano J Balvin, pues su famoso ‘x Challenge’ ha cautivado a cientos de personas en un ritmo que ha puesto a bailar a personas de todo el mundo.

Sin embargo, este fenómeno viral había dejado varias preguntas entre los seguidores de su música, pues aún no sabían lo que significaba el titulo de la canción ‘x’ (equis).

La duda quedó resuelta en la última entrevista que ofreció Nicky Jam a Billboard, donde no solo hablo sobre el significado de la canción, sino también acerca de la relación con Will Smith y su infancia.

“Hay una pregunta muy importante y que nadie nunca antes me ha hecho y es de dónde vino el nombre X. Fue la cosa más loca, porque no teníamos ninguno y por eso le pusimos X. Pensamos, ¿qué nombre le ponemos a la canción? no podíamos llamarla “ni ni ni ni…” (Como el estribillo) y dijimos ¿sabes qué? vamos a llamarla X. Porque en español usamos la letra X cuando no sabemos darle nombre a algo, como ‘equis carro’ o ‘equis algo’. De ahí el título de la canción, porque simplemente no teníamos ninguno. Y muchas personas no entienden el significado y preguntan ¿por qué X? y es que realmente no tiene nada que ver con la canción…”.

Aquí pueden ver la entrevista completa con eel reguetonero, a partir del minuto 6:00 empieza a hablar sobre el significado de la canción.