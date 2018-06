Es el método más simple para solucionar problemas: John Coyle sobre su nuevo libro

John Coyle es un patinador de velocidad ganador de la medalla de plata en los Olímpicos de Verano de 1994. Hoy día es un afamado autor, conferencista y experto en el método del pensamiento de diseño.

Esta técnica de solución de problemas tuvo origen en la universidad de Stanford, que está plasmada en su libro ‘Design for Strenghts: Applying Desing Thinking to Individual and Team Strenghts’. Allí revela el proceso, herramientas y mentalidad que se requieren para alcanzar estos objetivos.

En nuestros estudios, pudimos hablar con él sobre esta nueva publicación.