Encontraron a la doble de Rihanna en la India

En redes sociales, se han difundido y vuelto virales las imagenes de una modelo con un parecido muy similar a la cantante Rihanna.

Muchas personas consideran que la modelo Renee Kujur de Chhattisgarh, India, es la “gemela perdida” de la artista nacida en Barbados.

Meet Renee Kujur, the @Rihanna look-alike from Chhattisgarh who has taken the internet by storm pic.twitter.com/6eRdxUhkG9

— InUth (@InUthdotcom) 6 de julio de 2018