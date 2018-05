En video quedo el momento en que boxeador le da un gancho al arbitro

En un video que se volvió por redes sociales, se ve el momento en el cual un ágil boxeador envía un golpe, con tan mala puntería que terminó golpeando al árbitro y no a su oponente.

El combate se presentó el pasado 19 de mayo en Toronto (Canadá) y con seguridad el réferi Ian John Lewis jamás olvidará esta pelea, ya que sin esperarlo recibió un gancho directo al rostro, por el descuido de uno de los boxeadores.

Another draw for @badoujack and another left hook to the ref 😳#StevensonJack pic.twitter.com/JINUXWGX0H

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 21 de mayo de 2018