En video| Presentadora estadounidense se desmaya en un programa en vivo

La presentadora estadounidense Wendy Williams, quien decidió disfrazarse de estatua de la libertad, estaba en medio de su programa en vivo, cuando comenzó a sentirse mal y se desmayó.

Williams estaba a punto de presentar un segmento de disfraces de Halloween, pero no podía decir bien su fragmento y comenzó a temblar, segundos después perdió el conocimiento, lo que generó que se desmayara.

En ese momento, el equipo de producción fue a ayudarla y envió el programa a comerciales, mientras la periodista se recuperaba.

Vea también: Niño argentino se salva milagrosamente de ser impactado por un rayo

Wendy Williams just passed out on live TV. And then rallied like a friggin champ minutes later. https://t.co/uN66NEAwR4 pic.twitter.com/L5uMsRMpN0

— Andrew Kirell (@AndrewKirell) 31 de octubre de 2017