¡Adorable pareja de pingüinos paseando por playa en Sudáfrica!

Cada día que pasa, los animales nos han demostrado que el amor trasciende todo tipo de entendimiento. En los últimos días, en redes sociales se ha vuelto viral un video de una hermosa pareja de pingüinos que caminaban tomados de la mano dando un paseo en una playa.

Las imágenes fueron captadas en una costa de la Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y en ellas se ven a los dos animales caminando tranquilamente por el borde de la playa, asemejando a una pareja muy enamorada, hasta el punto de detenerse por un momento y mirarse fijamente.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV

— 🐇 (@freakingdani) 2 de julio de 2018