El perrito que apareció en el anuario escolar

En Twitter se ha vuelto viral la fotografía de Miss Peanut, una perrita que ayuda a dar terapia a los alumnos de una escuela en Estados Unidos.

THEY PUT OUR SCHOOL’S THERAPY DOG IN THE YEARBOOK pic.twitter.com/FYHMMcqddB — Tinker Elle (@elle91) 29 de mayo de 2018

Varios tuiteros se unieron a esta tendencia y también compartieron las imágenes de los animales de ayuda que también salieron en sus anuarios escolares.

Clark Kent, the therapy dog at my son’s school, has his picture in the yearbook too & it’s pretty amazing. pic.twitter.com/f96y0VwluC — Kauai0604 (@Kauai0604) 30 de mayo de 2018

MY SCHOOL DID THIS TOO!!! here’s our boy Bear pic.twitter.com/NJV0Wc7Pvv — ♻️ (@buzytown) 30 de mayo de 2018

This is my dog’s school ID. pic.twitter.com/zeMDgywnPe — Luke Johnston (@LukeShigeo) 29 de mayo de 2018