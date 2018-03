¡El niño y el gato destinados a ser mejores amigos!

Madden, un niño de Oklahoma de siete años de edad, nació con labio leporino, además de una rara condición en los ojos conocida como heterocromía la cual hace que sus ojos sean de diferente color uno del otro.

Esta condición lo relegó en su escuela, pues muchos de sus compañeros lo molestaban por las particularidades que Madden tiene en el rostro, sin embargo, ha encontrado un amigo que lo ha ayudado a solventar su vida escolar.

Moon es su nuevo amigo, un gatito que posee las mismas condiciones que él, adoptado en Minnesota y que desde entonces ha acompañado a Madden y le ha brindado toda la confianza y el amor para superar todo el acoso de sus compañeros.

“La heterocromía iridum completa es bastante extraña ya que existe en menos del 1% de la población, es por eso que estos dos seres coincidan es casi mágico.” Dice Christina, la madre de Madden.

La madre de Madden se siente muy agradecida con Moon, en sus palabras “Moon ayuda a que Madden se de cuenta de que nacer único en una cosa increíble; que él es mágico.”, definitivamente una pareja destinada a estar juntos.