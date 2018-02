El mensaje de Messi a su pequeña ‘tocaya’

‘Beto’, como la mayoría de argentinos, es un gran fanático del fútbol; pero más aún, es un fiel fan de Lionel Messi; tanto así, que había decidido llamar a su primogénito como el ’10’ del Barcelona, ‘Lionel’.

Sin embargo, ocurrió algo que ‘Beto’ no esperaba, las ecografías mostraban claramente que su primer hijo sería una niña, pero al contrario de lo que todos pensarían, ‘Beto’ no rebatió su decisión y no dudo en llamar a su primera hija ‘Lionela’.

Al enterarse, el astro argentino le envió un caluroso mensaje a su nueva ‘tocaya‘ y por supuesto, a uno de sus mas grandes seguidores, ‘Beto’, que inmortalizó y homenajeó de por vida a su futbolista favorito.

