El gatito que deseaba una entrevista

En medio de una entrevista en vivo pueden suceder muchas cosas, como que el entrevistado no brinde la respuestas que esperas, hasta pequeños chascarrillos en medio de la conversación, sin embargo, lo que sucedió en esta entrevista no se lo esperaba nadie.

El periodista Rudy Bouma entrevistó al historiador y politólogo polaco Jerzy Targalski, pero con lo que no contaba era que su gato también deseaba que le hicieran una entrevista.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) 7 de julio de 2018