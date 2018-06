El gatito mas longevo del mundo

En promedio, tanto gatos como perros domésticos tienen un promedio de vida de 15 años, sin embargo, este depende de factores como salud, alimentación y el cuidado de sus dueños. A pesar de todo, en Inglaterra, hay un felino que ha superado todas las expectativas.

Say hello to Rubble, the oldest cat in Britain. He just turned 30! pic.twitter.com/hfLuz1lbpF

