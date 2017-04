El curioso método para perder peso que recomendó Kim Kardashian y ha sido fuertemente criticado

Aunque muchas mujeres se someten a estrictas dietas y rutinas de ejercicio con tal de bajar de peso, la recomendada por la socialite seguramente te dejará sin palabras.

A través de su cuenta de Twitter, Kardashian aseguró que “la gripa puede ser una excelente dieta. Muy feliz de que haya llegado a tiempo para la gala del Met”.

I legit don’t get why people are so upset about @KimKardashian‘s #FluDiet post. Everyone I know has made that joke! Gotta laugh thru flu 🤢💩🤧 pic.twitter.com/RBmlwd15om

