El cine colombiano se toma las calles de Nueva York

The Colombian Film Festival in New York fue creado en Manhattan por Juan Carvajal, un caleño cinéfilo que busca que los espectadores entren en un viaje alrededor de la cultura colombiana por medio del cine.

En su sexta edición el festival de cine Colombiano de Nueva York, reunirá películas como ‘Ciro y Yo’ y el ‘Día de la Cabra’, además de que contará con varios clásicos del cine como ‘Cóndores no Entierran Todos los Días’, definitivamente una lista para admirar.

Puede apartar sus entradas en www.colfilmny.com , además tenga en cuenta que el festival se realizará en el Cinépolis de Chelsea del 22 al 25 de marzo para que aparten en su agenda y apoyen el cine colombiano.

