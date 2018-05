El beso entre Beckham y Elton John que sorprendió a todos en la boda real

En la boda del Principe Harry y Meghan Markle llevada a cabo este fin de semana, reunió a más de 600 personas, entre celebridades y familiares, que se dieron cita en la capilla de San Jorge y luego en el castillo de Windsor para celebrar el banquete.

Entre las celebridades invitadas a la boda, destacan George Clooney, James Blunt, David Beckham, Elton John,entre otros.

Sin embargo, el ex futbolista inglés y el cantante Elton John se saludaron en la Capilla de San Jorge y, para sorpresa de quienes estaban cerca se dieron un saludo que no todos esperaban.

Elton John and David Furnish chat with David and Victoria Beckham inside St George’s Chapel, with the #RoyalWedding just over an hour away. 🎉 pic.twitter.com/nepYhzqNDp

— BritBox Canada (@Britbox_CA) 19 de mayo de 2018