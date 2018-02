Drake sorprende a compradores en Miami pagando todas sus compras

Drake hizo un gran acto filantrópico al pagar todas las compras de las personas en un súpermercado en Miami.

Las personas que se encontraban en el supermercado Sabor tropical, no esperaban que en su tarde de compras se encontraran con el rapero Drake, y más aún que este se ofreciera a pagar las compras de todos los que se encontraban allí, que según informan, superan los 50 mil dolares.

.@Drake drops thousands of dollars to buy groceries for an ENTIRE store in Miami!

— The Blast (@TheBlastNews) 7 de febrero de 2018