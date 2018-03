¡Dragon Ball Super estrena teaser de lo que será su nueva película!

El fenómeno de Dragon Ball Super estrena el teaser de lo que sera su nueva película, sin duda, una de las más esperadas por los fanáticos de la serie, que por más de 20 años han disfrutado las aventuras de Goku, Vegueta y los demás guerreros sayayin.



No obstante, en las nuevas imágenes no se presenta a ningún personaje del anime, solo a Goku y a un nuevo luchador. El aura del villano nuevo tampoco ha podido ser descifrada por los fans, no se trata de un Dios de la Destrucción ni de un Ángel, sin embargo, se espera que este fuertemente relacionado con el torneo del poder de la actual temporada.

Esta película trae nuevos aires a la serie con este nuevo luchador y llegará a las salas de cine japonesas el próximo 14 de diciembre. Se espera que el estreno en Latinoamérica sea en el 2019. Una vez estrenada la película se cree que el anime volverá dentro de dos años.