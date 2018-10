Disney se une a la celebración del ‘Mes de la Herencia Hispana’

En medio de la celebración del ‘Mes de la Herencia Hispana’, el gigante del entretenimiento Disney reunió en los estudios Drift de Manhattan, al talento latino de sus producciones en Brodway.

Entre los artistas que nos representan en el distrito teatral de la Gran Manzana se encuentra Nina Lafarga: una mujer de ascendencia cubana-trinitense, nacida en Miami, reconocida por participar en los montajes musicales como Aida, Sweet Charity, In the Heights, Mujeres al borde de un ataque de nervios y On Your Feet.

Alfonso Díaz, director y presentador de Tenemos Que Hablar, estuvo presente en el evento de Disney y conversó con Lafarga sobre el significado de su debut en Brodway y el reconocimiento que le ha dado interpretar a la reina Iduna en el elenco de Frozen.

Nuestra Tele Internacional