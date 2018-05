Detuvieron a Thanos y no fueron precisamente los Vengadores

Después de conocer el futuro que les deparo a los Vengadores en su batalla contra el titán Thanos, varios seguidores de la franquicia quedaron demasiado tristes al conocer el final de varios de sus superhéroes favoritos.

Be a part of cinematic history. See Marvel Studios’ “Avengers: #InfinityWar ” again. Get tickets: https://t.co/kctg8VCi1V (2/3) pic.twitter.com/umEdzGlX5H

Sin embargo, no tienen de qué preocuparse, ya que miembros de la Policía de la ciudad canadiense de Toronto detuvieron a la persona más fuerte del universo, o al menos a un fan que disfrazado del villano hizo méritos para ser detenido, un hecho que ha dado para distintas burlas en las redes sociales.

the Toronto police did what the Avengers couldn’t even do pic.twitter.com/YvpbeEhsfE

— ⚡️ (@brucexwvyne) 12 de mayo de 2018