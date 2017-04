‘Despacito’: el cantante colombiano que le enseñó español a Justin Bieber para interpretar el éxito

Solo han pasado 24 horas desde el lanzamiento del ‘hit’ de Luis Fonsi con el artista canadiense, y ya el video cuenta con más de 25 millones de reproducciones en YouTube.

En el audio se escucha a Bieber cantando en inglés al inicio de la canción pero en los coros deja ver su fluidez para el español.

Tomado de: YouTube/LuisFonsiVEVO

Medios de entretenimiento colombianos han revelado quién estuvo detrás de la buena pronunciación del canadiense en ‘Despacito’: Juan Felipe Samper, exvocalista de la agrupación ‘Sin ánimo de lucro’.

Samper se convirtió durante varios días en el asesor personal de Bieber y lo acompañó en las grabaciones del éxito. De hecho, hay quienes aseguran que el colombiano aparece en una de las instantáneas (al fondo) que compartió Bieber en un estudio de grabación.

Good bless this man, Juan Felipe Samper, a colombian musician. Was the one who taught and helped Justin to speak spanish. pic.twitter.com/2Dh85yeN6v

— kingdrauhl. (@_itsdrewrauhl) 18 de abril de 2017