¿De actor a peluquero? Will Smith comparte el arriesgado corte que le hizo a Jaden Smith

Parece que el actor es bastante polifacético. A través de redes sociales, Smith compartió el cambio de ‘look’ al que sometió a su hijo Jaden, a propósito de un nuevo filme que empezará a rodar.

Con tijeras en mano y una cara muy emocionada, Will mostró cómo quedó su hijo tras quitarle parte de sus emblemáticas rastas.

“Estoy ayudando a Jaden a prepararse para el primer día de rodaje de Life In A Year. A lo mejor debería haber usado unas tijeras…”, dijo el actor en el mensaje que acompaña la instantánea.

En el filme, que será producido por el propio Will, Jaden actuará en compañía de la modelo británica, Cara Delevingne.

Lea también ► Así luce Irina Shayk pocos días después de haberse convertido en madre

En varias oportunidades Will ha demostrado su total apoyo a las creencias y los lineamientos de su hijo, quien en ocasiones ha lucido prendas femeninas para acabar con los estereotipos.

Una publicación compartida de Jaden Smith (@c.syresmith) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 2:22 PST

“Creo que no he conocido a nadie en este mundo como Jaden, alguien que de verdad sea capaz de seguir sus propios instintos sin prestar atención a la opinión de los demás. A veces me asusta como padre ser testigo de su valentía, pero siempre he creído que debe hacer todo aquello en lo que crea”, dijo Will en una entrevista.