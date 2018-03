Críticas a Kim Kardashian por exceso de photoshop

La modelo y empresaria ha vuelto a ser tema de opinión en redes sociales luego de que compartiera una imagen en su Instagram donde parece ser que ha hecho un mal uso de la famosa herramienta Photoshop.

La discusión aumento luego de que varios usuarios de Twitter compartieran en sus cuentas varias imágenes detallando el uso que hizo del programa de edición de imagen en su foto.

‘Is that a spaceship?’ Kim Kardashian suffers an epic Photoshop fail as fans mock squashed car in Instagram snap https://t.co/NTR2o69VFL pic.twitter.com/xXmgcxrRp9

— Jhon Richard Lee (@thejhonlee) 25 de marzo de 2018