¿Se parecen? Conozca la doble de Kim Kardashian

Kim Kardashian se ha transformado en una de las figuras mediáticas mas reconocidas de la farándula en el mundo, tras el éxito de su reality show familiar ‘Keeping up with the Kardashians’ y la gran popularidad que tiene en sus redes sociales, la socialité ha sido una gran influenciadora en la vida y el estilo de miles de personas.

Ahora en redes sociales, la maquilladora Jennifer Ward ha conseguido un look tan parecido a Kim que hasta la famosa modelo se ha sorprendido y lo ha compartido en su Twitter.

¿Crees que se parece?