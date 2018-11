Conoce el robot-camarero que es manejado a distancia por una persona discapacitada

Se trata del OriHime-D, un robot desarrollado por ORY Lab Inc., una empresa que promueve más oportunidades de trabajo para aquellos que poseen algún tipo de dificultad para desarrollar un trabajo en público.

Este robot logra moverse entre las mesas e interactuar con el cliente. Sin embargo, en realidad es una persona con limitaciones, que, desde su casa, a través de una cámara y un ordenador le decreta al robot los movimientos.

La cafetería tiene tres robots, cada uno manejado por alguien diferente y cuya información personal se puede leer en una tarjeta que está puesta en la parte frontal de la máquina.

Por ahora se trata de una cafetería experimental en la que tanto los clientes como trabajadores deberán responder en cuentas a favor o en contra de esta nueva máquina. De esta forma, decidirán si se puede expandir este tipo de cafetería dentro y fuera del país.

A trial for robots to serve customers at a café in #Tokyo started on Monday (November 26). Customers were welcomed and served by OriHime-D, a #robot developed by Ory Lab Inc. – a company promoting more work opportunities for those with difficulties working in public #spaces. pic.twitter.com/2oWUmSLUhC

