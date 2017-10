Sin tapujos: Claudia Bahamón publica una foto en la que luce con orgullo su “chocolatina derretida”

La reconocida presentadora Claudia Bahamón, es considerada una de la mujeres más lindas y carismáticas de la farándula colombiana.

Bahamón se caracteriza por publicar imágenes en sus redes sociales, en donde demuestra que no es una chica perfecta, como muchas personas esperan que sean las figuras públicas.

Canaleando me encontré por @discoverymujer en #vestidodenovia con mi vestido de @diegogzo #hairandmakeup @shimonospina #styledby @luchitaluchis #produccion @juanm63 #location @pronovias colombia. 🌸🌸🌸🌸 Una publicación compartida por Claudia Bahamon (@claudiabahamon) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 8:05 PDT

Recientemente, Claudia compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en donde muestra que su abdomen no está tonificado, por lo que no parado de recibir comentarios positivos por parte de sus ‘fans’, quienes aseguran que la admiran por ser una “mujer real”.

“Estaba viendo unos ‘six packs’ en una amiga y me estaba dando como rabiecita, pero me acordé que amo la chocolatina derretida y se me pasó”, escribió la presentadora al pie de la publicación que cuenta con más de 28 mil ‘Me gusta’.

Estaba viendo unos six packs en una amiga y me estaba dando como rabiecita! Pero me acordé que amo la chocolatina derretida y se me pasó! #ZoomIn #Tits jajjaaj Jajajjajajaj #LevanteLaManoElQueLeGusteLaChocolatinaDerretida #vestiditameveomásbonita #meltedFlea Una publicación compartida por Claudia Bahamon (@claudiabahamon) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 6:58 PDT

