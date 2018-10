Christopher Robín estará disponible en DVD, Blu-Ray y Digital HD este 6 de noviembre

Christopher Robín es la versión en live-action de “Winnie The Pooh”. es decir, en esta versión cinematográfica veremos actores de carne y hueso y personajes creados por computador.

Christopher Robín fue dirigida por Marc Foster y llegó a salas de cine el 3 de agosto, recaudando en la taquilla mundial 190 millones de dólares. Es chévere que sea él quien está a cargo de la película porque aparte de Monster’s Ball, Stranger Than Fiction, The Kite Runner, Quantum of Solace y World War Z, todas ellas grandes películas, Marc también fue el director de Finding Neverland del 2004, que cuenta como la familia de J.M. Barrie lo inspiró a escribir Peter Pan, que al igual que Christopher Robín, fue llevada al cine por Disney.

El personaje central es el niño de las historias de Winnie The Pooh. pues resulta que ahora es un adulto y ha perdido la capacidad de imaginar. Entonces el osito y sus amigos Tigger, Eeyore, Owl, Piglet, Rabbit, Kanga y Roo deciden ayudarle a recobrarla.

La novedad es que este 6 de noviembre, la película estará disponible en formatos DVD, Blu-Ray y Digital HD. Estos formatos tienen cuatro videos detrás de cámaras en los que se explora el proceso de creación de la película, y la versión digital tiene un bono exclusivo: un clip en el que conocemos al osito de felpa original, y claro, a sus muy leales amigos.