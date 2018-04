Carrera de esposas: Conozca este bizarro deporte donde no podrá participar soltero

Año con año, cientos de parejas se trasladan a Surrey, Inglaterra, para celebrar la edición anual de la carrera ‘Wife-Carrying‘, la cual consiste en superar obstáculos mientras el hombre carga a su esposa. La pareja ganadora obtuvo su pase al mundial de la categoría, que este año se celebrará en Finlandia.

¿Estarías dispuesto a participar con tu pareja?

A woman has cracked a rib taking part in the annual Wife Carrying Race in Surrey. The event sees husbands running the 380-metre course with their other halves slung over their shoulders! pic.twitter.com/SxyxFfOI2Z — ITV News Meridian (@itvmeridian) 9 de abril de 2018