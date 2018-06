¡Cardi B se casó en secreto hace meses!

Este domingo, durante los Bet Awards 2018, el integrante de Migos, el rapero Offset confirmó la noticia y uno de los secretos mejor guardados con su pareja.

Aunque algo similar se esperaba de la pareja de cantantes, luego de que sorprendieran a sus fanáticos hace meses con el inesperado embarazo de Cardi B, nadie esperaba que la intérprete de ‘I Like It’ se casara en secreto hace unos meses atrás.

La cantante confirmó que se casó con el rapero Offset en Septiembre del año pasado. La pareja está esperando su primer hijo para finales del 2018.

This why i name my album “Invasion of privacy” cause people will do the most to be nosey about your life .Welp fuck it . pic.twitter.com/U3uHFOT3qK

— iamcardib (@iamcardib) 25 de junio de 2018