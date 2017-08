Belinda responde a los rumores sobre la infidelidad de su novio Criss Angel

La artista mexicana Belinda, aclaró los rumores sobre la posible infidelidad de su novio, el mago Criss Angel.

Las especulaciones comenzaron luego de que medios de comunicación mexicanos, filtraran una supuesta conversación entre la cantante y su mejor amiga, en donde Belinda decía que había terminado con su novio porque él le era infiel.

Sin embargo, Belinda afirmó por medio de sus redes sociales que esa conversación era falsa y atentaba contra su integridad y prestigio.

Además, no dudó en defender a su novio por las acusaciones que le hicieron.

Criss Angel posteriormente publicó una fotografía acompañada de un mensaje de agradecimiento hacia su novia, lo que confirmaría que su relación está mejor que nunca.

Your talent is only out-shined by your heart & ur truth mi amor @belindapop Thanks for standing up for me👊 #FakeNews #PutLoveInTheWorld ❤️ pic.twitter.com/dFpKCjR793

— Criss Angel (@CrissAngel) 3 de agosto de 2017